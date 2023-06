Karlsruhe (dpa/lsw) - Offensivspieler Lucas Cueto ist nach seinem Abschied vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zum Drittliga-Club Dynamo Dresden gewechselt. Der 27-Jährige hat bei den Sachsen einen Einjahresvertrag unterschrieben, wie sie am Donnerstag mitteilten. Cuetos auslaufender Kontrakt in Karlsruhe war zuvor nicht verlängert worden. Er bestritt in zwei Jahren insgesamt 46 Pflichtspiele für die Badener.

Mitteilung Dynamo Dresden