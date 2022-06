Nachdem Marc Lorenz' Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC nicht verlängert worden war, hat der Mittelfeldspieler eine neue Herausforderung gefunden. Er kehrt zu seinem Jugendverein SC Preußen Münster zurück, wie der Regionalligist am Dienstag mitteilte. Der 33 Jahre alte Lorenz spielte bis 2006 schon einmal in Münster. In der vergangenen Saison kam er in 23 Pflichtspielen auf vier Scorerpunkte für den KSC.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung