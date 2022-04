Die SpVgg Greuther Fürth steht in der Fußball-Bundesliga dicht vor dem erneuten Abstieg. Die Franken kamen am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim hinaus und haben vier Spieltag vor Saisonende elf Zähler Rückstand auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang. Am kommenden Spieltag könnte der zweite Bundesliga-Abstieg in der Club-Historie der Fürther nur ein Jahr nach dem Aufstieg endgültig feststehen.

Sinsheim (dpa) - Hoffenheim blieb auch im fünften Liga-Spiel in Serie sieglos und büßte durch das Remis vor 15.100 Zuschauern eine bessere Ausgangsposition im Rennen um die Europapokalränge ein. Die Kraichgauer rutschten mit einem Zähler Rückstand auf den 1. FC Köln auf Rang acht ab.

