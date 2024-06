Nach den schweren Überflutungen im Südwesten haben sich mehrere Landkreise für eine Spendenaktion zusammengetan. Mit dem Geld sollen Menschen in Not unterstützt werden, teilte das Landratsamt Ludwigsburg am Mittwoch mit. Am sogenannten Spendenkonto Hochwasser beteiligen sich die Landkreise Ludwigsburg, Göppingen, sowie der Rems-Murr-Kreis und Ostalbkreis.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - «Jede noch so kleine Spende kann einen großen Unterschied machen», sagte Landrat Dietmar Allgaier. Mit dem Spendenkonto sollen auch beschädigte Schulen und Vereinsanlagen sowie weitere notwendige Hilfsmaßnahmen unterstützt werden. Das Ziel sei es, den Betroffenen schnell und unbürokratisch zu helfen, hieß es.

Weitere Informationen zur Spendenaktion und ein Formular für Betroffene gibt es unter