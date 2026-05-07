Mehr als 15 Jahre hat Kevin Vogt in der Fußball-Bundesliga gekickt. Aus gesundheitlichen Gründen hört der Abwehr-Routinier jetzt früher auf als geplant.

Bochum (dpa) - Der langjährige Bundesliga-Profi Kevin Vogt beendet seine Karriere. Der bis 2027 gültige Vertrag des 34 Jahre alten Abwehrspielers beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum wird am Saisonende aus gesundheitlichen und verletzungsbedingten Gründen einvernehmlich aufgelöst, teilte der Verein mit. «Diese Entscheidung fällt mir unglaublich schwer. Fußball war mein Leben, seit ich denken kann», sagte Vogt.

Der Routinier absolvierte in seiner aktiven Laufbahn mehr als 300 Bundesligaspiele. Die meisten davon für die TSG 1899 Hoffenheim, wo er von 2016 bis 2024 - abgesehen von einer kurzen Ausleihe zu Werder Bremen im Jahr 2020 - unter Vertrag stand. Zudem spielte der Verteidiger auch für den FC Augsburg, den 1. FC Köln und den 1. FC Union Berlin.

Im Sommer des Vorjahres kehrte Vogt zurück nach Bochum, wo er schon von 2004 bis 2012 gespielt und 2008 auch sein Bundesligadebüt gefeiert hatte. In der laufenden Saison kam er aber nur noch zu drei Einsätzen. «Der VfL war immer etwas Besonderes. Hier bin ich groß geworden, hier durfte ich Profi werden, hier durfte ich am Ende noch einmal nach Hause kommen», sagte Vogt.