Beim traditionellen Närrischen Staatsempfang in Stuttgart hat es am Mittwoch für Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor allem ein Thema gegeben: seinen Wasserspar-Waschlappen-Hinweis aus dem vergangenen Sommer. Um kurz nach 12.00 Uhr stürmten die rund 200 Närrinnen und Narren wieder das Neue Schloss und übernahmen symbolisch die Macht von Kretschmann. Die Narren und Kretschmann selbst lachten vor allem über eine Aussage des 74-Jährigen aus dem vergangenen Sommer: Für seinen Hinweis, dass man mit einem Waschlappen Wasser sparen könne, hatte der Grüne ordentlich Spott kassiert - und bewies nun Humor.

Stuttgart (dpa/lsw) - «Ich habe es nur gut gemeint, auch wenn euch das nicht so erscheint», rief er vor dem Schloss den Narren zu - die ihm einen «Waschläpp» an der Kordel mitbrachten und um den Hals hingen. Offenbar nicht das erste Präsent dieser Art, wie Kretschmann in seiner Rede ausplauderte: «Doch ständig schenkt mir seither einer - und sie werden auch nicht kleiner, Lappen für die Körperpflege.» Schließlich ging Kretschmann samt Waschlappen um den Hals, Narrenkappe auf dem Kopf und Hand in Hand mit Frau Gerlinde voran ins Schloss, wo sich die Narren mit Bier, Spätzle und Linsen stärkten.

Für ihn sei das ein Wohlfühltermin, sagte Kretschmann. Er übergebe die Macht gern und freiwillig an die Narren. «Ich bin froh, dass jetzt mal andere regieren und ich von der Last befreit bin», schmunzelte der Ministerpräsident - er sei ein richtiger Narr, «schon seit Kindestagen».