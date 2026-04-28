Nach nächtlicher Flucht nimmt die Polizei sechs Männer vorläufig fest. Ein Zusammenhang zu Einbrüchen in der Schweiz wird geprüft – die Ermittlungen laufen grenzüberschreitend.

Rheinfelden (dpa/lby) - Eine nächtliche Verfolgungsfahrt durch die Kreise Waldshut und Lörrach hat für sechs Männer im Alter von 19 bis 39 Jahren mit einer vorläufigen Festnahme geendet. Möglicherweise sind sie für mehrere Einbrüche in der Schweiz verantwortlich, wie die Polizei mitteilte.

Die Insassen zweier verdächtiger Autos flüchteten demnach am Sonntag vor einer Polizeikontrolle in Albbruck (Kreis Waldshut). Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt verunfallte einer der beiden Fluchtwagen in Rheinfelden (Kreis Lörrach). Die drei Insassen flüchteten demnach weiter zu Fuß, wurden schließlich aber vorläufig festgenommen.

Mit Hilfe einer Straßensperre auf der Bundesstraße 34 in Richtung Rheinfelden wurde den Angaben zufolge auch das zweite Auto gestoppt und drei weitere Männer wurden vorläufig festgenommen. Insgesamt waren laut den Angaben der Polizei 15 Streifenwagen beteiligt und ein Hubschrauber wurde angefordert.

Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft in der Schweiz

Ein Zusammenhang zu Geschäftseinbrüchen in der benachbarten Schweiz ist laut Polizeiangaben möglich. Es gäbe unter anderem einen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestehenden Zusammenhang zu einem Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft in derselben Nacht, sagte ein Polizeisprecher. Die grenzüberschreitenden Ermittlungen dauern an.