Der SV Waldhof Mannheim hat den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga gemacht. Die Kurpfälzer bezwangen am Samstag die SpVgg Unterhaching trotz eines Pausenrückstands mit 6:1 (0:1). Nach ihrem höchsten Saisonsieg haben die Waldhöfer nun 13 von 15 möglichen Punkten aus den jüngsten fünf Spielen geholt. Vor den Sonntagsspielen liegen sie fünf Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof tat sich vor 11.688 Zuschauern im heimischen Carl-Benz-Stadion gegen die Bayern im ersten Durchgang noch schwer und kreierte kaum Chancen. Auf der anderen Seite stand die Abwehr sattelfest, sodass die Hachinger ebenfalls kaum Gefahr ausstrahlten. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste dann doch noch zu: Einen Konter vollendete Aaron Keller mit der Hacke (45.+1).

Dann meldeten sich die Mannheimer zurück - und wie: Zunächst köpfte Fridolin Wagner den Ball an die Unterkante der Latte, den zweiten Ball verwandelte Samuel Abifade zum Ausgleich (51.). Martin Kobylanski brachte die Waldhöfer mit einem Fernschuss in Führung (60.). Dann sorgten Bentley Baxter Bahn (65.), Terrence Boyd (71.) und Kelvin Arase (64.) innerhalb von neun Minuten sowie Pascal Sohm (85.) für einen deutlichen Ausgang.

