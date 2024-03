Im Rahmen der Trophy Tour wird die EM-Trophäe an allen zehn Austragungsorten in Deutschland zu sehen sein.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Stuttgart als Startpunkt hat zwölf Wochen vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft die Trophy Tour mit dem EM-Pokal begonnen. Bis zum 14. Mai können Fans an allen zehn Austragungsorten des Turniers die Henri-Delaunay-Trophäe aus der Nähe besichtigen, die nach dem Endspiel am 14. Juli in Berlin der kommende Europameister erhalten wird. Schlusspunkt der Tour Mitte Mai ist München, wo am 14. Juni das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland stattfindet.

Der Start der Tour sei der «nächste Meilenstein» vor der Europameisterschaft, sagte EM-Turnierdirektor Philipp Lahm am Freitag bei der Präsentation vor dem Neuen Schloss in Stuttgart. Man wolle damit Vorfreude erzeugen. «Es ist nicht selbstverständlich, dass die Fans so nahe an den Pokal kommen.» Im Königsbau am Schloßplatz wird der EM-Pokal noch einmal am Samstag (10.00 bis 20.00 Uhr) zu sehen sein.

In Stuttgart sollen während der EM fünf Spiele stattfinden: vier Vorrunden-Partien und ein Viertelfinale. Das erste Gruppenspiel zwischen Slowenien und Dänemark ist für den 16. Juni angesetzt, drei Tage später trifft Gastgeber Deutschland auf Ungarn. Titelverteidiger ist Italien.

