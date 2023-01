Ludwigsburg (dpa/lsw) - Basketball-Profi Isaiah Whitehead wird nicht mehr für die MHP Riesen Ludwigsburg auflaufen. Der Vertrag wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Es ist der zweite Abgang binnen weniger Tage, nachdem bereits in der Vorwoche Ben Shungu die Ludwigsburger verlassen hatte. Whitehead kam wettbewerbsübergreifend in dieser Saison auf 13,6 Punkte im Schnitt. Er war erst vor dieser Spielzeit zu den Riesen gewechselt.

Vereinsmitteilung