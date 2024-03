Bei einem Auffahrunfall zwischen drei Autos auf der Bundesstraße 37 im Neckar-Odenwald-Kreis sind sechs Menschen verletzt worden. Eine Mutter und ihre Tochter erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Mutter kam den Angaben nach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, die Tochter per Rettungswagen. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Zwingenberg (dpa/lsw) - Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es am Samstag zu dem Unfall, weil ein vorausfahrendes Auto auf der B37 zwischen Lindach und Zwingenberg hielt. Grund für den Stopp sei ein Fahrzeug gewesen, das auf einen Parkplatz habe abbiegen wollen. Die Mutter und ihre Tochter seien mit ihrem Auto aufgefahren und hätten alle drei Fahrzeuge zusammengeschoben. Vier Insassen seien dabei leicht verletzt worden. Die B37 wurde zeitweise laut Polizei komplett gesperrt.

Mitteilung der Polizei