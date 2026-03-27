Der Tod einer Mutter und ihres Sohnes erschüttert die Menschen. Nun wurden sie beigesetzt. Eine Spendenaktion findet großen Zuspruch.

Schramberg (dpa/lsw) - Zwei Tage nach dem tödlichen Lastwagen-Unfall in Schramberg sind die getötete Mutter und ihr Sohn beigesetzt worden. Nach der Beerdigung in Rottweil sollte am Abend die Trauerfeier in Schramberg stattfinden. Bis zu 700 Menschen wurden erwartet, wie die Angehörigen mitteilten.

Am Mittwochmorgen hatte ein Lastwagen in Schramberg (Landkreis Rottweil) die 29-jährige Mutter und ihren drei Jahre alten Sohn erfasst. Beide starben noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer hatte nach Polizeiangaben und eigener Aussage das Bewusstsein am Steuer verloren. Daraufhin war der Transporter gegen mehrere geparkte Autos und über den Gehweg hinweg gegen eine Hauswand geprallt.

Menschen spenden mehr als 100.000 Euro für Familie

Auch ein 42-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Zwillingsschwester des Jungen überlebte laut Polizei im Kinderwagen. Der 53-jährige Lastwagenfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er und ein weiterer Mann wurden leicht verletzt.

Der Unfall löste große Bestürzung in der Schwarzwald-Gemeinde aus. Die Stadt organisiert Unterstützung für Angehörige und das Umfeld der Familie, zugleich organisierte eine Freundin der Getöteten auf der Plattform Gofundme.com eine Spendenaktion. Dort kamen bisher mehr als 100.000 Euro zusammen.