Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind auf einem Zebrastreifen in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) von einem Auto erfasst worden. Die Frau, ihr zehn Jahre alter Sohn und der Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall, ein Kleinkind im Kinderwagen blieb unversehrt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 60 Jahre alte Autofahrer hatte am Montag die querenden Fußgänger wohl zunächst übersehen und dann noch versucht, auszuweichen, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Er selbst prallte mit seinem Wagen in der Folge noch gegen eine Straßenlaterne.

Pressemitteilung