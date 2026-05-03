Baden-Württemberg Mutter springt nach Streit aus fahrendem Auto

Polizei Symbolbild
Der Lebensgefährte der Frau musste seinen Führerschein abgeben. (Symbolbild)

Nach einem Streit mit ihrem betrunkenen Lebensgefährten springt eine Mutter in Schömberg aus dem Auto – das siebenjährige Kind sitzt dabei auf dem Beifahrersitz.

Schömberg (dpa/lsw) - Eine Mutter ist in Schömberg (Zollernalbkreis) aus einem fahrenden Auto gesprungen und dabei leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 40-Jährige zuvor mit ihrem betrunkenen Lebensgefährten, der am Steuer saß, in Streit geraten. Auf dem Beifahrersitz saß außerdem das siebenjährige Kind der Mutter. Die 40-Jährige sprang demnach an einer Ampel vom Rücksitz aus dem Fahrzeug und wurde anschließend in eine Klinik gebracht.

Der 50-jährige Fahrer wurde später kontrolliert und hatte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von deutlich über einem Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Kind wurde nach dem Vorfall am Freitag in die Obhut der Mutter übergeben.

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