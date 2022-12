Heilbronn (dpa/lsw) - Nach den mutmaßlichen Diebestouren eines Mutter-Sohn-Gespanns suchen die Ermittler nach Diebstahlopfern. Die Polizei hat eine Liste veröffentlicht mit bei Durchsuchungen gefundenen Gegenständen - von Schlüsseln bis zum Rad -, die zunächst keiner Tat zugeordnet werden konnten. Den Angaben von Dienstag zufolge sollen die 44-Jährige und ihr 20 Jahre alter Sohn in Vereinsheimen und Club-Lokalen Beute im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich gemacht haben. Zudem soll das Duo in 80 Einzeltaten Sachschäden von mehr als 200.000 Euro verursacht haben. Die beiden Verdächtigen wurden im November vorläufig festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, Taten im Neckar-Odenwald-Kreis, Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Rems-Murr-Kreis und in den Kreisen Heilbronn und Schwäbisch Hall begangen zu haben.

Pressemitteilung