Baden-Württemberg Mutmaßliches Autorennen - Führerscheine beschlagnahmt

Polizei - Symbolbild
Die Führerscheine wurden bei der Kontrolle beschlagnahmt. (Symbolbild)

Mit über 100 Kilometern pro Stunde sollen sich zwei junge Männer ein Rennen geliefert haben. Und zwar in der Innenstadt. Das hat Folgen.

Aalen (dpa/lsw) - Weil sie sich offensichtlich in der Innenstadt Aalens (Ostalbkreis) ein illegales Autorennen geliefert haben, hat die Polizei die Führerscheine von zwei jungen Männern beschlagnahmt. Diese hätten in der Nacht mit ihren Fahrzeugen über 100 Kilometer pro Stunde erreicht, obwohl nur 50 erlaubt gewesen seien, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Bei einer anschließenden Kontrolle hätten die Beamten noch qualmende Reifen und stark erhitzte Bremsen an den Fahrzeugen der 20 und 22 Jahre alten Männer festgestellt.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x