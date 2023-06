Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher hat in Heilbronn versucht, der Untersuchungshaft zu entkommen - und auf seiner Flucht einen Staatsanwalt zu Boden gerammt und leicht verletzt. Der Staatsanwalt habe sich zufällig am Amtsgericht Heilbronn aufgehalten und dem 21-Jährigen den Weg versperren wollen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Der mutmaßliche Serientäter war dem Haftrichter vorgeführt, direkt nach seinem Fluchtversuch wieder festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen.

Heilbronn (dpa/lsw) - Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der junge Mann in nur kurzer Zeit serienweise strafbar gemacht hat. Er soll in Heilbronn mehrere Autos aufgebrochen und es bei anderen versucht haben, außerdem soll er unter anderem Hauswände beschmiert haben. Den Angaben nach soll er die Taten binnen gut eines Monats begangen haben - direkt nachdem er zuvor aus der Haft entlassen wurde. Ermittler nahmen ihn in der vergangenen Woche fest.

Pressemitteilung