Löffingen (dpa/lsw) - Immer länger wird die Verdachts-Liste gegen einen mutmaßlichen Serieneinbrecher im Schwarzwald: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der 39-Jährige im Januar auch in ein Waldbad, ein Dorfkiosk und ein Schützenhaus im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald eingebrochen sein. Der Täter machte dabei nur geringe Beute, verursachte aber sehr hohen Schaden. Der Verdächtige sitzt bereits seit Februar in Untersuchungshaft, weil er mehr als 30 Einbrüche im benachbarten Schwarzwald-Baar-Kreis begangen haben soll. Ermittlungen zufolge stieg er unter anderem in Vereinsheime und Kindergärten ein. Polizisten erwischten ihn nachts auf einem Fahrrad mit Einbruchswerkszeug in den Satteltaschen.

Pressemitteilung