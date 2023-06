Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Festnahme und jede Menge Ärger mit der Polizei - und das nur wegen vier Pflanzen: Eine 73-Jährige ist nach einem mutmaßlichen Pflanzendiebstahl in Stuttgart vorläufig festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, mit drei Tomatenstauden sowie einer Basilikumpflanze von einem fremden Grundstück weggerannt zu sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der 70 Jahre alte Besitzer der Pflanzen sie festgehalten habe, habe sie sich gewehrt und vergeblich versucht, weiter zu flüchten. Die Seniorin kam nach den Maßnahmen am Dienstag wieder auf freien Fuß. Die Pflanzen hatten einen Wert von etwa zehn Euro.

