Weil er in drei Apotheken bei Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) Medikamente gestohlen haben soll, sitzt ein 33-jähriger in Untersuchungshaft. Mit einer Axt bewaffnet soll der Mann am frühen Freitagabend eine Apotheke betreten, zielstrebig Apothekerschränke geöffnet und Arzneimittel mitgenommen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei habe er die Axt allerdings nicht benutzt und auch nicht damit gedroht. Eine Mitarbeiterin verständigte die Polizei, doch der Mann sei geflüchtet.

Rheinstetten (dpa/lsw) - Durch eine Personenbeschreibung des Mannes erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann, der schon zuvor im Fokus der Ermittlungen stand. Die Beamten fuhren am nächsten Morgen zu seiner Wohnanschrift, trafen ihn dort an und nahmen in vorläufig fest. Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei Teile der mutmaßlichen Beute. Am gleichen Tag erließ das Amtsgericht Haftbefehl.

Ende Januar soll der Verdächtige zwei weitere Apotheken in Rheinstetten und Karlsruhe bestohlen haben. Hier soll er laut Polizei mit einer messerförmigen Baumsäge und einer Machete bewaffnet gewesen sein.

