Baden-Württemberg Mutmaßlicher Drogendealer in Stuttgart geschnappt

Blaulicht
Nach der Festnahme eines 25-Jährigen stellte die Polizei erhebliche Mengen Marihuana, Kokain und Ecstasy-Tabletten sicher. (Symbolbild)

Ein Mann mit allerlei Drogen geht der Stuttgarter Polizei in der Innenstadt ins Netz. Bei einer Kontrolle und anschließender Wohnungsdurchsuchung werden die Beamten fündig.

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Stuttgarter Stadtgebiet haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Stuttgart gemeinsam mitteilten, hatten Einsatzkräfte den 25-Jährigen am Samstag in der Rathauspassage kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten demnach zehn Gramm Marihuana, eine Kokainplombe sowie rund 50 Ecstasy-Tabletten.

Aufgrund des dringenden Verdachts, dass der Beschuldigte «unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt» hat, wurde seine Wohnung durchsucht. Dort beschlagnahmten die Polizisten den Angaben nach weitere rund 300 Gramm Marihuana und zehn Gramm Kokain. Der Mann wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Den Angaben zufolge soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

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