Ein mutmaßlicher Drogen-Dealer soll in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Explosion mit alten Silvesterraketen verursacht haben, wobei er schwer an der Hand verletzt wurde. Im Rahmen des Einsatzes fand die Polizei zahlreiche Drogen in der Wohnung des Mannes, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 52-Jährige habe an den Silvesterraketen herumgewerkelt, als es zu einer großen und lauten Explosion gekommen sein soll, bei der viel Rauch, aber glücklicherweise kein Feuer entstand. Die Nachbarschaft alarmierte den Notruf. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und musste operiert werden.- Die Polizei fand in seiner Wohnung ein Kilogramm Amphetamin, rund 20 Gramm Kokain, über 800 Gramm Marihuana und mehrere Dutzend Cannabispflanzen. Zudem seien diverse Waffen und gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Darunter befanden sich mehrere Schusswaffen, Messer sowie ein selbst gebautes Schwert. Der Mann wurde nach seinem Krankenhausaufenthalt am Montag in Untersuchungshaft genommen.

PM Polizei