Rottweil (dpa/lsw) - Nachdem Ermittler in der Rottweiler Wohnung seiner Freundin Drogen gefunden haben, ist ein mutmaßlicher Dealer aus Sulz (Kreis Rottweil) in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurde der 25-Jährige am Donnerstag vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Nach mehrmonatigen Ermittlungen hatten Einsatzkräfte am selben Tag die Wohnung der 21 Jahre alten Freundin des Verdächtigen durchsucht. Dort fanden sie neben anderen Drogen unter anderem Marihuana in nicht unerheblichen Mengen sowie einen größeren Bargeldbetrag.

