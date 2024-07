Mehrfach geraten in Geislingen landwirtschaftliche Gebäude in Brand. Es kamen wohl Brandbeschleuniger zum Einsatz. Jetzt ist ein Verdächtiger in Haft.

Geislingen (dpa/lsw) - Nach einer Serie von mutmaßlichen Brandstiftungen in Geislingen (Zollernalbkreis) ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, schweigt der 28 Jahre alten Mann aus Geislingen bislang zu den Tatvorwürfen. Er wurde wenige Stunden nach einem weiteren Brand in der Nacht zum Dienstag vorläufig festgenommen.

Seit Anfang Juni hatte es in Geislingen eine mutmaßliche Brandstiftungsserie an landwirtschaftlichen Gebäuden gegeben. Bei sechs Bränden entstand ein Gesamtschaden von mehreren hunderttausend Euro. Bei den Bränden wurden den Angaben nach offenkundig Brandbeschleuniger verwendet, zahlreiche Einsatzkräfte hatten teils mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers bereits nach dem Verursacher gefahndet.

Nun bemerkte der Eigentümer über eine Videoüberwachung den Brand an der Fassade einer Scheune und rief die Polizei. Die Ermittlungen zum Motiv dauerten an, hieß es.

