Der mutmaßliche Brandstifter, der in einem Seniorenheim in Gengenbach (Ortenaukreis) Feuer gelegt haben soll, ist laut Polizei in einem «psychischen Ausnahmezustand» gewesen. Das teilten die Ermittler am Freitag mit. Der 51-Jährige kam in eine Fachklinik. Gegen ihn werde wegen besonders schwerer Brandstiftung ermittelt.

Gengenbach (dpa/lsw) - Nach dem Feuer am Mittwoch wurden zwei Pflegekräfte wegen eingeatmeter Rauchgase ambulant behandelt. Der mutmaßliche Täter, der sich auch selbst verletzte, hatte außerdem einen Mitarbeiter angegriffen und leicht verletzt. Das Heim ist vorübergehend nicht zu bewohnen. Die 70 Bewohner wurden in andere Heime verlegt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

