Baden-Württemberg Mutmaßliche sexuelle Belästigung - Pfarrer freigestellt

Rottenburg am Neckar - Bischöfliches Ordinariat
Einem Pfarrer aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. (Symbolbild)

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat einen Pfarrer freigestellt. Der Grund: mutmaßliche sexuelle Belästigung. Was bisher bekannt ist.

Rottenburg (dpa/lsw) - Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart einen Pfarrer vom Dienst freigestellt. Der Mann soll einen erwachsenen Menschen sexuell belästigt haben, wie die Diözese mitteilte. Bis zur Klärung der Vorwürfe sei er mit sofortiger Wirkung von seinem priesterlichen und pastoralen Dienst in der Gemeinde freigestellt.

Die Maßnahme diene sowohl der sorgfältigen Aufarbeitung der Vorwürfe durch die Diözesanleitung als auch dem Schutz aller Beteiligten, teilte Holger Winterholer mit, Leiter der Hauptabteilung «Pastorales Personal» bei der Diözese.

Nähere Angaben machte die Diözese nicht. Wann und unter welchen Umständen die Belästigung erfolgt sein soll und ob es auch eine Strafanzeige gibt, teilte ein Sprecher nicht mit.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x