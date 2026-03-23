Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat einen Pfarrer freigestellt. Der Grund: mutmaßliche sexuelle Belästigung. Was bisher bekannt ist.

Rottenburg (dpa/lsw) - Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart einen Pfarrer vom Dienst freigestellt. Der Mann soll einen erwachsenen Menschen sexuell belästigt haben, wie die Diözese mitteilte. Bis zur Klärung der Vorwürfe sei er mit sofortiger Wirkung von seinem priesterlichen und pastoralen Dienst in der Gemeinde freigestellt.

Die Maßnahme diene sowohl der sorgfältigen Aufarbeitung der Vorwürfe durch die Diözesanleitung als auch dem Schutz aller Beteiligten, teilte Holger Winterholer mit, Leiter der Hauptabteilung «Pastorales Personal» bei der Diözese.

Nähere Angaben machte die Diözese nicht. Wann und unter welchen Umständen die Belästigung erfolgt sein soll und ob es auch eine Strafanzeige gibt, teilte ein Sprecher nicht mit.