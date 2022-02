Bislang unbekannte Männer haben an der Autobahn 81 bei Ludwigsburg mehrere kleine Feuerwerke gezündet. Andere Verkehrsteilnehmer hätten am Samstag gemeldet, dass Kleintransporter eines Paketlieferdienstes auf dem Standstreifen gestanden hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Insassen seien ausgestiegen und hätten mehrere mit Konfetti und Luftschlangen bestückte Tischfeuerwerke auf der Autobahn gezündet. Zuvor hätten einzelne Kleintransporter den nachfolgenden Verkehr behindert und heruntergebremst - Ausweichmanöver der anderen Autofahrer seien die Folge gewesen. Eine Fahndung nach den Männern sei zunächst erfolglos geblieben. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorgangs.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - offizielle Mitteilung der Polizei