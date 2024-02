Tübingen (dpa/lsw) - Nach der Festnahme von vier mutmaßlichen Mitgliedern einer international tätigen Einbrecherbande hat die Polizei drei weitere Verdächtige identifiziert. Zwei Männer im Alter von 21 und 37 Jahren konnten in der Schweiz bei einem versuchten Einbruch festgenommen werden, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Polizei am Donnerstag mitteilten. Ihre Auslieferung werde vorbereitet. Nach einem 25-Jährigen werde noch gefahndet. Der aus insgesamt sieben Männern bestehenden mutmaßlichen Bande werden rund eineinhalb Dutzend Einbrüche in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen, Böblingen, Heilbronn, Neckar-Odenwald-Kreis sowie im Landkreis Regensburg zur Last gelegt. Vier Männer waren bereits im November in Untersuchungshaft gekommen. Die Ermittler hatten in der Vergangenheit Bargeld, Dutzende Schmuckstücke sowie weiteres Diebesgut in einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro sichergestellt.

