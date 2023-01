Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Millionendiebstahl bei einer Geldtransportfirma in Stuttgart ist die mutmaßliche Diebin in Untersuchungshaft gekommen. Polizisten nahmen die 42-Jährige am Montag am Stuttgarter Flughafen fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Frau hatte über ihren Rechtsanwalt angekündigt, sich zu stellen. Sie wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Verdächtige war per Öffentlichkeitsfahndung und internationalem Haftbefehl gesucht worden. Die ehemalige Mitarbeiterin der Geldtransportfirma soll ihren Job ausgenutzt und im Oktober mehr als eine Million Euro gestohlen haben. Die Ermittlungen zum Verbleib der Beute dauerten an.

Pressemitteilung