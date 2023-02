Stuttgart (dpa/lsw) - Beamte haben in Stuttgart die Wohnung eines 33-Jährigen durchsucht, die vermutlich als Fälscherwerkstatt für Luxusmarken diente. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann mutmaßlich gefälschte Echtheitszertifikate sowie Verpackungsmaterialien für Luxusmarken aus dem Ausland bestellt. Die Beamten beschlagnahmten bei der Durchsuchung am Donnerstag unter anderem eine Vielzahl von Uhren und Handtaschen bekannter Luxusmarken im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der Verdächtige wurde zwar wieder entlassen, gegen ihn laufen jedoch Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Markengesetz.

