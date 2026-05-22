Die Polizei schnappt zwei mutmaßliche Drogenhändler. Sie waren recht erfinderisch, um für ihr illegales Treiben zu werben. Geholfen hat es ihnen nicht.

Mannheim (dpa) - Die Polizei hat zwei Männer dingfest gemacht, die in der Region zwischen Darmstadt und dem Rhein-Neckar-Gebiet in größerem Stil mit Drogen gehandelt haben sollen. Dafür hatten sie in Laudenbach ( Rhein-Neckar-Kreis) sogar Flyer in polnischer Sprache verteilt – wie viele Werbezettel das waren und warum die Verdächtigen auf Polnisch für ihr illegales Treiben Reklame machten, ist nach Worten der Staatsanwaltschaft Mannheim unklar. Gegen die beiden 23 und 24 Jahre alten Männer wurde Haftbefehl erlassen, wie es weiter hieß.

Die Männer waren am 21. Mai festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht worden. Dabei stellten die Ermittler mindestens zwei Kilo Cannabis, 18 Stangen Zigaretten ohne Steuerbanderolen sowie zwei Schreckschusswaffen und Bargeld in vierstelliger Höhe sicher. Auch Kokain sei gefunden worden sowie 120 Gramm Crystal Meth.

Den Angaben zufolge waren die beiden seit Oktober 2025 als Drogenhändler aktiv und hatten etwa in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis mehrfach Kokain, Haschisch und Marihuana vertickt.