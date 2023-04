Nach Wohnungsdurchsuchungen in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat die Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, fanden die Ermittler am Dienstag der vergangenen Woche Drogen mit einem Wert von rund 30.000 Euro im Straßenverkauf. Den Angaben nach stehen die zwei Männer im Alter von 35 und 40 Jahren im Verdacht, gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt zu haben.

Donaueschingen (dpa/lsw) - Demnach stellten die Ermittler in den Wohnungen der beiden Tatverdächtigen knapp zwei Kilogramm Marihuana und Haschisch, rund ein Kilogramm Amphetamin und über 60 Tabletten Ecstasy sicher. Laut einem Sprecher der Polizei fanden sie außerdem 6000 Euro Bargeld. Ein Haftrichter ordnete am Tag nach ihrer Festnahme Untersuchungshaft für die beiden Männer an.

Gemeinsame Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei