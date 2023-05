Nach der mutmaßlichen Brandstiftung in einem türkischen Reisebüro in Stuttgart sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, gibt es bislang keine neuen Erkenntnisse zu möglichen Motiven. Bei dem Brand in der Nacht zum Freitag war ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.

Stuttgart (dpa) - Laut einer Mitteilung der Polizei vom Freitag waren zwei Männer vom Tatort weggerannt. Das Reisebüro liegt in Stuttgart in einem bekannten türkischen Viertel rund um eine Moschee. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es werde auch ein politischer Hintergrund geprüft. Ein Bekennerschreiben liege aber nicht vor.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu sagte am Freitag, er habe dort angerufen und sein Mitgefühl ausgedrückt. Viele Angriffe auf Türken seien nicht aufgeklärt worden. Der Minister sagte, er habe nichts gegen Deutschland, aber leider habe Deutschland «in diesen Angelegenheiten kein sauberes Register». In der Türkei findet am 28. Mai die zweite Runde der Präsidentenwahl statt.

Mitteilung der Polizei