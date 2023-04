Zwei Autofahrer sollen sich im Südosten Stuttgarts ein Rennen geliefert haben und dabei mit bis zu Tempo 100 durch Weilheim an der Teck (Landkreis Esslingen) gerast sein. Eine Zeugin habe die beiden mit sicherem Abstand verfolgt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Frau zufolge sollen die beiden Autos am Samstag auf einem Parkplatz auch eine Familie in Gefahr gebracht haben und über eine Wiese gefahren sein.

Weilheim an der Teck/Stuttgart (dpa/lsw) - Vor einem Gasthof hätten die Fahrer eines der Autos geparkt und seien gemeinsam in dem anderen davongefahren. Den zweiten Wagen entdeckte die Polizei später verschlossen an einer Tank- und Rastanlage in Gruibingen (Landkreis Göppingen). Von den Menschen fehlte jede Spur.

In der Nacht zum Samstag hatten sich auch im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach zwei Autofahrer ein mutmaßlich illegales Fahrzeugrennen geliefert, wie die Polizei mitteilte. Passanten fielen demnach zwei Autos in der Innenstadt auf, deren Fahrer sich an einer Kreuzung Handzeichen gegeben hätten und dann mit überhöhtem Tempo Richtung Feuerbach gefahren seien. Die Polizei hielt die Autos später an und kontrollierte die beiden Fahrer im Alter von 19 und 26 Jahren.

PM PP Ulm

PM PP Stuttgart