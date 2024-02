Heidelberg (dpa/lsw) - Eine mutmaßlich ausgesetzte Katze ist in einer Sporttasche vor einem Haus in Heidelberg gefunden worden. Die Bewohner hatten die «verängstigte Katze» beim Notruf gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Tier wurde daraufhin von einer Steife am Samstagnachmittag in das Heidelberger Tierheim gebracht. Die Beamten ermitteln nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

