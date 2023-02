Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst ohne Abwehrspieler Pascal Stenzel auskommen. Der 26-Jährige hat sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (3:0) am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, wie die Schwaben am Dienstag mitteilten. Stenzel werde zwei bis drei Wochen ausfallen, hieß es weiter. Der Außenverteidiger war erst in der Schlussphase der Partie eingewechselt worden. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist der VfB beim Tabellenletzten FC Schalke 04 zu Gast.

