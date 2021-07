Musik für eine buntere Welt – unter diesem Motto veranstaltet der Verein Interkultur in Germersheim am Sonntag, 11. Juli, 11 Uhr, ein Musik-Picknick mit der Folkband Miri in the Green im Park Fronte Lamotte beim Haus Interkultur am Ende der Reduitstraße. 2014 als spontanes Spaßprojekt gestartet, hat sich aus Miri in the Green rasch eine kreative und gut eingespielte Band entwickelt, die munter Elemente aus Folk, Rock, Jazz, Country und Chanson mixt. Miriam Kühnel (Keyboard, Akkordeon) ist mit ihrer ausdrucksstarken Stimme das atmosphärische Zentrum. Sie wird unterstützt von fünf Musikern und einer Vielzahl von Instrumenten (Orgel, Gitarre, Mandola, E-Gitarre, Saxofon, Kontrabass, Ukulele, Mundharmonika und Schlagzeug). Tischreservierung ist ab zwei Personen möglich per E-Mail an office@attk.de oder unter Telefon 07274 6190. Der Zugang zum Konzert ist frei, für die Künstler geht ein Hut rum.