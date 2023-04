Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wankelmut tut niemandem gut. So hat der Kabarettist Bodo Wartke den „Wandelmut“ erfunden, und bei den Schlossfestspielen in Edesheim hat er eindrucksvoll demonstriert, was der alles bewirkt.

Mit der Erfindung des Wandelmuts, der schon in der initialen Abkürzung WM-Qualitäten verspricht, will Bodo Wartke allen unguten Unschlüssigkeiten und nagenden Zweifeln ein Schnippchen schlagen.