Die Hochschule für Musik Karlsruhe bekommt einen neuen Rektor: Wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte, wird Matthias Wiegandt (57) voraussichtlich im Oktober das Amt antreten. Der Professor für Musikgeschichte und Musikwissenschaft lehrt bereits seit 2004 an der Hochschule. Derzeit ist er als Prorektor für Lehre, Studien- und Prüfungsangelegenheiten tätig. Senat und Hochschulrat wählten ihn mit großer Mehrheit als Nachfolger von Professor Hartmut Höll, der die Hochschule seit 15 Jahren leitet.

Karlsruhe (dpa/lsw) - An der Karlsruher Musikhochschule studieren derzeit 620 junge Menschen aus rund 50 Ländern. Damit ist sie nach Angaben einer Sprecherin die drittgrößte der fünf Musikhochschulen in Baden-Württemberg. In Deutschland gibt es demnach insgesamt 24 eigenständige Musikhochschulen.