„Music to go“ gibt es am Samstag in der Karlsruher Innenstadt. Zum zehnten Mal spielen über 100 Studierende der Musikhochschule mit Dozenten auf einem Dutzend Bühnen.

Eingerahmt wird der Tag der Platzkonzerte vom Auftritt der Bigband unter der Leitung von Peter Lehel um 14 Uhr und dem großen Abschlusskonzert des Sinfonischen Blasorchesters unter der Leitung von Will Sanders um 19 Uhr auf dem Karlsruher Marktplatz. Dazwischen erklingt Musik in Kirchen, Läden, Landesbibliothek, auf öffentlichen Plätzen und an unterirdischen Haltestellen. Bei der Aktion sind Klassik, Jazz, Rock und experimentelle Töne zu hören: Kammermusik, Saxofon- und Posaunenklänge, amerikanisches Kunstlied und ukrainische Volkslieder und anarchische Absurditäten mit Dada-Poesie. Außerdem ist der beliebte Walking Band Samba Batucada der Schlagzeugklasse von Isao Nakamura mit mitreißenden Rhythmen zwischen Marktplatz und südlicher Waldstraße unterwegs.