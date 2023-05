Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Endlich wieder ...“ Diesen wohligen Seufzer hörte man am Samstagabend im Musikantebuckl in Oberotterbach oft. Endlich – nach zweieinhalb Jahren Zwangspause – gibt es wieder ein Konzert in der urigen Gewölbekneipe. Und Sarah Horneber von der Band Fräulein Tüpfeltaubes Tagebuch freute sich über die „Wohnzimmeratmosphäre“: Gerade mal 25 Besucher waren gekommen, um die drei Musiker zu hören.

Hervorragende Musiker zu präsentieren, die man sonst in der Südpfalz nicht zu hören bekommt, das ist das Ansinnen von Veranstalter Alfons Getto,