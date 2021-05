Online Schule – ja. Aber wenn schon, dann eine die auch wirklich Laune macht und deren Besucher gerne und freiwillig mit von der Partie sind. Der in Kuhardt lebende Sänger, Multiinstrumentalist, Komponist und Produzent Lothar Antoni scheint die Formel dafür zu kennen.

Unter der Überschrift „Kinderspiel! – Takt & Töne spielend verstehen“ bietet er in den kommenden zwei Monaten ein sechsteiliges Online-Seminar zur Heranführung an die wichtigsten Grundlagen der Musik in Theorie und Praxis an.

Was dabei genau passiert erklärt der als Frontmann der Rockformation Trance international bekannt gewordene Südpfälzer so: „Mit wenigen Worten gesagt ist es mein Ziel, Kinder, aber auch ihre Eltern, Lehrer und Erzieher an Musik heranzuführen, sie mit ihrer theoretischen Seite, sozusagen dem notwendigen Musik-ABC, vertraut zu machen und ihnen die Angst vor Noten zu nehmen.“ Die Kurse seien dazu da, zum Mitmachen und Nachmachen zu animieren. Teilnehmer würden dabei spielerisch Aufgaben lösen, die beispielsweise zur Gehörbildung beitragen sollen, Taktgefühl beibringen, Rhythmus vermitteln und zum gemeinsamen Musizieren einladen.

Verständnis als Schlüssel zum Erfolg

„Ein ,kleines’ Musikstudium also, das aber stets einen gewissen Spaßfaktor beinhaltet und an keiner Stelle den unterhaltsamen Charakter vernachlässigt“, meint er. Schon oft hat Antoni, der sich bereits seit über 20 Jahren leidenschaftlich mit Musik für Kinder beschäftigt, beobachtet, dass kleine Nachwuchskünstler versuchen sich selbstständig, zum Beispiel durch Anschauen von You Tube-Clips, Musikkenntnisse zu verschaffen. Eine Zeit lang funktioniere das manchmal auch recht gut. Irgendwann aber sei der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergehe, weil schlichtweg das Verständnis für Zusammenhänge von Tonfolgen, Intervallen und Harmonien fehle und die gesamten musikalischen Grundlagen, die letztendlich den Schlüssel zum Erfolg darstellen, nicht vorhanden seien.

Für viele bedeutet dies das vorzeitige Ende der erträumten Musikerkarriere und die Gitarre, das Keyboard oder Schlagzeug wandern dann nicht selten auf Nimmerwiedersehen in irgendeiner Kellerecke. Mit seinem „Webinar“ will Antoni dieser häufig festzustellenden Entwicklung entgegenwirken. „Viele Kinder lieben Musik und würden auch gerne selber welche machen, sträuben sich aber dagegen, in der Schule die dafür notwendigen Voraussetzungen auf herkömmliche Art ,eingepaukt’ zu bekommen“, erklärt er, „darum habe ich ein Konzept entwickelt, das Kinder, sogar solche im Vorschulalter, bei der Hand nimmt, durch die schöne bunte Welt der Musik führt und dabei ganz nebenher sehr viel notwendiges Wissen vermittelt.“

Neue Unterrichtsform zur Nachwuchsförderung

Antoni hat dazu für jeden der sechs Lehrgänge ein Video zum jeweiligen Thema produziert. Während der Film läuft, beantwortet er aufkommende Fragen via Chat, nach dem Clip gibt er jedem Kursteilnehmer live vor der Kamera weitere Auskünfte. Ein Film dauert ungefähr 45 Minuten, die anschließende Fragestunde ist zeitlich nicht begrenzt. Zu jeder Sendung erhalten die Schüler ein umfangreiches Download-Paket mit Noten, Texten, Playbacks und einem Link, auf dem der Videoblock immer wieder abgerufen werden kann. „Kinderspiel! – Takt & Töne spielend verstehen“ ist kind-, aber auch erziehergerecht aufgebaut und für alle gut verständlich. Antoni will damit unter anderem Lehrern neue Unterrichtsformen aufzeigen, aber auch Chöre und Musikvereine ansprechen, die sich um Nachwuchs bemühen. „Musik ist eine Sprache die für alle da ist. Um sie zu verstehen muss man allerdings ein paar grundlegende Voraussetzungen kennen. Diese anschaulich zu vermitteln sehe ich als meine Hauptaufgabe während der Webinar-Termine an“, so Antoni.

Info:

„Kinderspiel! – Takt & Töne spielend verstehen“ am 9., 16., 23. und 30. Juni, sowie am 7. und 14 Juli, jeweils ab 17 Uhr. Der erste Teil des Webinars steht allen Interessenten kostenfrei zur Verfügung. Die Teilnahmegebühr für die komplette Seminarreihe beträgt 60 Euro. Anmeldungen und Infos unter www.songsfuerkinder.de.