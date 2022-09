„Summerdraam un Raseschach“ ist der Titel eines musikalisch-literarischen Programms auf Pfälzisch mit Ilse Berner, Michael Konrad, Benno Burkhart und Peter Schraß, das am Samstag, 10. September, um 20 Uhr im Hohenstaufensaal in Annweiler zu erleben ist.

Was kann Dialekt? Und was darf er? Na, alles! – Diese Antwort geben Ilse Berner, Michael Konrad, Benno Burkhart und Peter Schraß mit „Summerdraam un Raseschach“.

Das sind „neue Volkslieder“ von Peter Schraß sowie Texte aus den Zeitungs-Kolumnen „Ich mään jo blooß“ und „Saach blooß“ von Michael Konrad: Ilse Berner, Gesang, und Benno Burkhart, Gitarre, interpretieren die Lieder, von der urkomischen Satire „De Robert hot e Kett am Hals“ bis zum hauchzart-traurigen „Roter Vochel“. Michael Konrad trägt aus seinen Kolumnen vor, besser gesagt: Er führt sie mit vollem Körpereinsatz auf.

Lieder und Kolumnen

Peter Schraß hat 1980 sein erstes Album gemacht, dem vier weitere folgten. Mehr als 150 Lieder stammen aus seiner Feder, die meisten in Pfälzer Mundart. Er versteht es, den Dialekt in all seinen Feinheiten musikalisch und poetisch auszumalen, mal witzig und derb, mal filigran und fein, indem er die volle Ausdrucksbreite zwischen bissiger Gassenhauer-Satire und sensibel-einfühlsamer und tief berührender, balladenhafter Poesie auslotet.

Seine Lieder finden in der Sopranistin Ilse Berner, Birkweiler, eine erstaunliche Interpretin, der es gelingt, jeder musikalischen Nuance nachzuspüren und jedes Wort zur Geltung zu bringen. Die Gesangssolistin und -lehrerin Berner, spezialisiert aufs Liedfach, ist außerdem Organisatorin des Fermate-Klassikfestivals. An der Gitarre begleitet wird sie von Benno Burkhart, Landau, bekannt durch unzählige Auftritte in vielfältigen Kombinationen und für seine Jazz-Improvisationen gefeiert. Burkhart hat die „neuen Volkslieder“ eigens neu arrangiert. Peter Schraß selbst wirkt bei den Liedern stellenweise und unterstützend mit zweiter Stimme mit.

Immer mit Augenzwinkern

Michael Konrad, Landau, ist Redakteur der RHEINPFALZ am SONNTAG, Kolumnist und Buchautor, der dem Pfälzischen eine unverwechselbare Stimme gibt, heimatnah, aber in keinem Fall heimattümelnd, nie ohne Augenzwinkern und immer mit selbstironischem Blick. Seit 2002 spürt er in seiner Serie „Saach blooß“ gemeinsam mit seinen Lesern den Rätseln der Pfälzer Sprache nach. Seit 2007 schreibt er die wöchentliche Dialekt-Kolumne „Ich mään jo blooß“. Konrads Texte schauen wie die Lieder von Peter Schraß hinter die Fassade der Pfalz und des Pfälzischen, sei es im Alltag mit der „Mitbewohnerin“, dem „Kumbel Fred“ und der „Dannde Liesel“, sei es auf der Suche nach dem tieferen Sinn von Politik und, ja, von Heimat.

Info

Karten gibt es über das Reservix-Ticketportal und an der Abendkasse.