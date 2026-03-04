Die erste Premiere des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters in diesem Jahr widmet sich einem dicken, frierenden Pinguin. Wir waren bei der Probe.

In seinem voluminösen, von der Ausstatterin Nicole Schneider auf den Leib geschneiderten Kostüm fühlt sich Schauspieler Oliver Fobe sichtlich wohl. Die ersten Töne des Elvis-Hits „In the Ghetto“ erklingen. Fobe konzentriert sich und singt „Hier im Dunkeln“ fehlerfrei. „Alle Songs sind von Elvis“, bereitet Regisseur Matthias Folz die wenigen Zuschauer auf eine musikalische Stunde, auf die Suche nach dem richtigen Platz auf der Welt, vor. Die englischen Originaltexte hat Regieassistentin Sonja Sikora für „Der dickste Pinguin vom Pol“ brillant umgeschrieben.

Fobe singt und spielt toll; das Stück macht schon nach wenigen Minuten nicht nur Kindern gute Laune. Wenn der dralle Pinguin mitten im Frühlingserwachen von seiner Herkunft am Südpol erzählt, gewinnt er die Herzen. „Can“t Help Falling in Love“ ist die Titelmelodie der Geschichte von Ulrich Hub – bereits die fünfte Inszenierung nach einem seiner Bücher am Kinder- und Jugendtheater. Fobe singt leidenschaftlich, den Mund voller Fischstäbchen – der Leibspeise des dicken Pinguins.

Das Ein-Personen-Stück feierte, so der Regisseur, vor rund 40 Jahren Premiere. An Aktualität hat es seitdem nicht verloren: Es geht um Heimat, um einen Ort, der zu Hause heißt, aber auch um den Mut zur Veränderung.

Sich seiner Figur zu nähern, mache riesigen Spaß, sagt Fobe. Besonders wichtig ist ihm, dass das Stück auch Vorurteile gegenüber Übergewichtigen abbaut.

Nach einer knappen Stunde voller Komik, Tiefgang, Musik und Tanz kehrt der dicke Pinguin an den Südpol zurück – dorthin, wo er trotz Kälte und Eis nun einmal hingehört. Folz ist zufrieden mit dem Probeergebnis, Fobe will noch an den Liedtexten arbeiten.

Das Stück ist ein großes Vergnügen sowohl für Kinder ab drei Jahren als auch für Erwachsene. Wer es sich anschaut, holt sich ein Stück Sonne ins Herz.

Termine

Premiere Sonntag, 8. März 15 Uhr, Alter Stadtsaal, Rathaushof, Speyer. Karten gibt es unter info@theater-speyer.de. Montag 9. März, Kita-Vorstellung mit Anmeldung.