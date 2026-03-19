Es gibt Neues zu entdecken. Die Sanierung macht langsam Fortschritte. Und das Programm von Architekt Thorsten Holch und Christina Vollmer wird jedes Jahr üppiger.

2012 hat Holch das historische Anwesen, in dem der Maler Max Slevogt mit seiner Familie lebte, von den Urenkeln gekauft. Lange hat er die Sanierung vorbereitet und mit der Denkmalpflege abgestimmt. Jetzt haben die ersten Sanierungsarbeiten begonnen. So hat er die Stützmauer zum Wald hin sichern lassen. Die Mauer war stark ausgebeult und drohte einzustürzen.

Die gesicherte Stützmauer. Foto: Birgit Möthrath

Auf der Innenseite ließ Holch ein Betonfundament gießen, in das sie derzeit noch verankert wird. Dazu musste die äußere Schale abgetragen werden, und jeder Stein dabei nummeriert werden, damit er wieder an seinen Platz fand. Im Garten darüber ist der Laubengang samt Pergola instandgesetzt. Und zur Talseite hin hat Holch Bäume fällen lassen, um einen alten Weinberg neu anzulegen. Vielleicht gibt es irgendwann einen eigenen Slevogtwein.

Thorsten Holch und Christina Vollmer im Laubengang des Gartens. Foto: Birgit Möthrath

In diesem Jahr geht’s an das Dach und die Wohnräume im ältesten Teil des mehrfach erweiterten Hofs. Auch hier stößt Holch immer wieder auf Spuren des früheren Eigentümers. So kam als Wandmalerei eine Ansicht Neapels zum Vorschein, als er einen alten Ikea-Schrank wegrückte. Zu sehen ist sie derzeit nicht, denn Holch hat sie zum Schutz bei den kommenden Arbeiten mit Holz verschalt. Wer weiß, was noch alles unter der alten Raufasertapete auf Entdeckung wartet, wenn die Räume für das Kulturprogramm in diesem Jahr so weit hergerichtet werden, dass Holch hier Künstler unterbringen kann.

„Wer ist eigentlich Max?“ – das gilt nicht nur für die Sanierung, sondern auch für das Veranstaltungsprogramm. Näher können Besucher dem Leben des berühmtesten Pfälzer Malers bei öffentlichen Führungen durch den Slevogthof kommen, bei denen auch die Ausmalungen im Musikzimmer und in der Bibliothek zu sehen sind. Vieles wirkt in den Räumen, als hätte der 1932 gestorbene Künstler hier vor ein paar Tagen noch gearbeitet. Am Ende können die Besucher auf seiner Terrasse mit der herrlichen Fernsicht bei einem Glas Sekt auf ihn anstoßen.

Mit herrlicher Fernsicht: der Slevogthof über Leinsweiler. Foto: Birgit Möthrath

Die Saison startet an Karfreitag mit einem Maultaschenessen nach schwäbischem Originalrezept. Wer die Spezialität der Hausherrin probieren möchte, kann zwischen 12 und 17 Uhr vorbeischauen – so unkompliziert wie früher am Ende einer Wanderung.

Neu im Programm ist die Reihe der Musikzimmer-Konzerte mit echter Wohnzimmer-Atmosphäre. Musiker spielen an Slevogts Flügel hautnah für nur rund 25 Zuhörer – mehr passen nicht rein. Mitgebucht wird ein Essen im Anschluss. Den Auftakt macht am 16. Oktober gleich ein besonderes Gastspiel: Die von den Hainfelder Jazztagen bekannte junge Pianistin Johanna Summer tritt mit dem deutsch-amerikanisch-persischen Sänger Malakoff Kowalski, auf. Ihr Programm stammt von einem Album, dass Malakoff und Summer mit dem Starpianisten Igor Levit und dem exzentrischen kanadischen Poppianisten Chilly Gonzales aufgenommen haben: „Lieder mit Worten“ als Gegenentwurf zu Mendelssohns „Lieder ohne Worte“. Malakoff singt Texte des Beat-Autor Allen Ginsberg zu klassischen Miniaturen.

Johanna Summer und Malakoff Kowalski eröffnen die Reihe der Musikzimmer-Konzerte. Foto: Julija Goyd

Ungewöhnlich viel Publikum zog im vergangenen Jahr das Stationentheater nach Faust, mit dem die Winzergässler-Kulturinitiative aus Gleiszellen auf dem Slevogthof gastierte. Ihr Projekt „Dreigroschenoper“ zeigt sie dieses Jahr andernorts, aber am 19. August soll es ein Extra geben mit den Songs aus dem Werk von Bertolt Brecht und Kurt Weill.

Doch auch ein Stationenprojekt es geben auf dem Slevogthof: „Im Rausch der Zwanziger“ von Regisseur Sascha Mey und Pianist Adria Rinck mit Einblicken in Slevogts Leben und Musik aus der Zeit vom 7. bis 10. Mai. Vielleicht erklingt da auch die alte Schellack-Platte von Louis Armstrong, die noch auf dem Grammophon des Malers lag, als die neuen Hausherren es in einem der vielen Abstellräume fanden.

Der in Berlin lebende Künstler Volker März zeigt »Survivors by hanging ... together«. Foto: Volker März

Am Wochenende 24. bis 26. April stellt noch einmal der Berliner Künstler Volker März aus. Der gebürtige Mannheimer war hier schon 2023 mit seinen Holzskulpturen und Keramikarbeiten zu Gast. Seine Figuren sollen unter dem Titel „Survivors by hanging ... together“ von der Decke baumeln. Dazu gibt am 26. April das französische Duo Absinthe mit Isabelle Boyer und Salvatore Ursini ein stimmungsvolles Konzert in Slevogts Garten.

Unter der großen Kastanie geben Jan Degenhardt, Sohn des Liedermachers Franz Josef Degenhardt, am 23. und 24. Mai zwei Doppelkonzerte mit dem Duo Ralf Eßwein und Rana Estedt. Am 14. Juni spielt das Freigeistkollektiv „Fangfrische Fisse“ mit dem Tubisten Roland Vanacek und dem Posaunisten Jan Kamp zur Matinee auf. Und mit dem italienischen Liedermacher Giorgio Conte ist am 14. September zu erleben, der über eine nicht weniger eindringliche Stimme verfügt als sein älterer Bruder Paolo Conte. Und am 19. Juni stellen Buchläden aus der Region Sommerliteratur vor.

Giorgio Conte, der jüngere Bruder des italienischen Liedermachers Paolo Conte, kommt in den Garten des Slevogthofs. Foto: Weltenklang

Wer war Max? – das zu klären, dazu kann sicher Karoline Feulner viel beitragen, die am Landesmuseum Mainz die Slevogt-Forschungsstelle leitet. Sie hält am 12. Juni einen Vortrag über die Druckgrafiken des „Königs der Illustration“. Dazu gibt es an den beiden Folgetagen einen Druckworkshop mit der Landauer Kunstprofessorin Tina Stolt und einen Linoldruckworkshop mit Tinee Häcker am 26. und 27. September.

Max Slevogts Kaltnadelradierung »Die Geängstigten« aus »Schatten und Träume«, 1924. Foto: GDKE, Landesmuseum Main

Am Adventswochenende 11. bis 13. Dezember heißt es zum Abschluss wieder „Neukastel glüht“. So hieß die untergegangene Burg, zu der das Anwesen einst als Meierhof gehörte. Im Slevogthof gibt es dann Kunst und Kunsthandwerk.

Termine

Öffentliche Führungen gibt es am 16. und 23. April, am 18. und 25. Juni, am 2. und 9. Juli sowie am 17. und 24. September, jeweils um 17.30 und 18 Uhr. Gruppen können darüber hinaus individuelle Führungstermine buchen. Infos zur Anmeldung und zum Kulturprogramm unter slevogthof.de.