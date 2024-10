Jamal Musiala muss eine Pause einlegen. Der Offensivspieler fehlt erst den Bayern in Frankfurt und dann der Nationalmannschaft in der Nations League. Der Bundestrainer reagiert.

München (dpa) - Bittere Nachricht für den FC Bayern und die Fußball-Nationalmannschaft: Jamal Musiala wird dem Bundesliga-Tabellenführer aus München wegen Beschwerden am Hüftgelenk am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN) im Topspiel beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt fehlen.

Und auch die DFB-Auswahl muss in den beiden Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina am kommenden Freitag in Zenica und drei Tage darauf in München gegen die Niederlande ohne den 21 Jahre alten Offensivspieler auskommen.

Für Leistungsträger Musiala nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann Jamie Leweling vom VfB Stuttgart nach, wie der DFB mitteilte. Der 23-Jährige wird erstmals zum A-Team zählen. Der schnelle Leweling hat beim VfB als Außenstürmer einen guten Saisonstart hingelegt.

Nagelsmann fehlen damit drei Topkräfte

Nagelsmann muss damit in den anstehenden Nations-League-Partien gleich drei Leistungsträger ersetzen. Denn neben Musiala fallen auch Stammtorwart Marc-André ter Stegen (Patellasehnenriss am rechten Knie) vom FC Barcelona und Torjäger Niclas Füllkrug aus. Der Stürmer von West Ham United pausiert weiterhin mit Achillessehnenproblemen. Für Füllkrug nominierte der Bundestrainer erstmals Angreifer Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach.

Musiala war bereits am Mittwoch bei der 0:1-Niederlage der Bayern im Champions-League-Spiel bei Aston Villa von Trainer Vincent Kompany aus Gründen der Belastungssteuerung nur in der zweiten Hälfte eingesetzt worden. Bei einer Untersuchung durch die medizinische Abteilung seien nun die Hüftprobleme diagnostiziert worden, wie der Verein mitteilte.

Wichtige Bayern-Spiele nach Länderspielpause

Musiala werde «vorerst fehlen». Nach der Länderspielpause stehen für die Münchner schwere Partien in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart und in der Champions League beim FC Barcelona auf dem Programm.