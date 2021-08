Großformatige Bilder und Fotocollagen von Katharina Sieverding zeigt das Museum Frieder Burda in Baden-Baden vom 28. August bis zum 22. Januar. Die Ausstellung „Die Sonne um Mitternacht schauen“ präsentiert Videoarbeiten aus den 1960er-Jahren, Selbstporträt-Serien und gegenwärtige Produktionen, teilt das Museum mit. Die Düsseldorfer Fotografin, eine Studentin von Joseph Beuys, gilt als bedeutende deutsche Gegenwartskünstlerin und Pionierin der internationalen Fotografie. Zu sehen sind auch neue Arbeiten wie das Werk „Gefechtspause“, das um den Corona-Lockdown kreist. Die Ausstellung gibt Übersicht über verschiedene Phasen ihres Schaffens. Sie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin und in Kooperation mit den Deichtorhallen Hamburg.