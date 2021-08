In Karlsruhe sind Kunstschätze aus Ahrweiler angekommen. Experten versuchen jetzt, rund 40 Gemälde und mehrere hundert Grafiken so weit zu konservieren, dass für Fachleute an anderem Ort zumindest eine Chance zur Restaurierung bestehen bleibt. Ein schwieriges Unterfangen angesichts der Verwüstungen.

Zusammengefaltete Autos, zerrissene Brücken oder schwer beschädigte Gebäude: Es waren schon viele Bilder von der Wucht und Folgen des Hochwassers in den Unwettergebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu sehen. Doch der Anblick, der sich im Knielinger Außenlager des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) bietet, macht so verblüfft wie betroffen.

„Die Schwierigkeit besteht darin, ob man tatsächlich etwas retten kann oder letztlich doch nur Fragmente zur Erinnerung an die Ereignisse wird aufbewahren können“, sagt die leitende Museumsrestauratorin Henrike Mall. Gerade schabt sie vorsichtig zentimeterdicke, eingetrocknete Dreckschichten von der Rückseite eines Gemäldes. Vorne haben die Fluten und die darauf folgende Noteinlagerung nicht mehr viel vom Motiv übriggelassen.

Schlimmer hätte es nicht kommen können

Der Künstler Pitt Kreuzberg hatte in den 1920er-Jahren eine „Frau im grünen Mantel“ gemalt, die jetzt nur noch schemenhaft zu erkennen ist. Mall: „Wir sichern jetzt die Malschicht und entfernen grob den Schmutz, denn konservieren heißt hier für uns, dass sich der Zustand nicht noch verschlimmert.“

Schlimmer hätte es nicht kommen können. Denn das Sammlungsdepot der Museen in Bad Neuenahr-Ahrweiler befand sich in einer Tiefgarage und wurde mit seinen fast 3000 Objekten komplett geflutet. Die Türen haben der Flutwelle nicht standgehalten. Der Museumsverband schreibt: „Die Ahr hat sie gesprengt und einige eingelagerte Museumsobjekte mitgerissen“: Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Möbel und archäologische Funde. Auch die Ausstellung zur Geschichte des Weinbaus stand unter Wasser.

Museumsverband hat mobil gemacht

Christof Hierholzer ist Sicherheitsbeauftragter am ZKM und zitiert aus dem Mailverkehr, der die Hilfe der Karlsruher angeschoben hat. Vor anderthalb Wochen hat ihn frühmorgens eine Nachricht des Museumsverbands Rheinland-Pfalz erreicht, die alle Verbände der benachbarten Bundesländer angeschrieben haben.

Hierholzer hielt kurz Rücksprache mit der ZKM-Geschäftsführung und erhielt die Zustimmung, sich mit allen Mitteln engagieren zu können. Hierzu zählen die Kompetenzen und Kontakte des Notfallverbunds Karlsruher Museen, der im lokalen Ernstfall für die Erstversorgung nach Schäden zuständig ist. Nach der Hilfszusage, die auch eine Reise in die betroffene Region beinhaltet hat, erhielt Hierholzer vor einer Woche die Anfrage, ob man in Karlsruhe schon tags darauf eine Sendung mit Exponaten entgegennehmen könne.

Stücke „triefend nass“

„Ich lag gerade mit der Familie am Epplesee“, sagt Hierholzer mit einem geseufzten Lächeln. Natürlich konnte, ja musste man. Eigentlich habe er gerade Urlaub und entsprechend defensiv war zunächst einmal die familiäre Begeisterung, dass der Papa die ersten Urlaubstage gemeinsam mit Experten und Helfern verschiedener Institutionen des Notfallverbunds in einer Lagerhalle verbringen wird.

Gemälde, Grafiken und archäologischen Stücke aus den Flutgebieten waren zunächst einmal ins Stadtarchiv Köln gelangt, von wo aus alles weiterverteilt wurde. „Erst als dann in einem Sprinter die 47 Verpackungsstücke ankamen, erhielt ich ein richtiges Gefühl für den Umfang der Aktion“, sagt Hierholzer und ruft sich „triefend nasse Stücke“ in Erinnerung, die aus den Plastikverpackungen gezogen worden seien.

Schimmel macht sich breit

Im Lager waren sie nicht luftdicht verpackt, als die Flut kam. Für den Transport wurden sie mit Stretchfolie überzogen. Sofort öffnen konnte man sie nicht, denn durch die Folie war bereits Schimmel zu erkennen. „Es waren Kuckuckseier, die sofort das komplette Lager hätten kontaminieren können“, sagt Hierholzer. Zwei Bündel waren dabei, in denen sich rund 300 Druckgrafiken befanden.

In Karlsruhe wird der gröbste Schmutz beseitigt, gesichert und getrocknet. Dann gehen die Stücke zur fachgerechten Restaurierung an Kollegen weiter, die dies leisten können. Positive Signale hat das ZKM dafür bereits aus Freiburg, Mannheim, Stuttgart und auch Karlsruhe bekommen.

Es braucht auch Patenschaften für Lagerung

Hierholzer schnauft durch. Er sagt über sich selbst, dass er sich nicht als Katastrophenhelfer vor Ort eigne. „Ich finde es ja alleine schon hier unheimlich nervenaufreibend, die Rahmenbedingungen für ein konservatorisches Team zu gestalten, Statusmeldungen durchzugeben und den Kontakt aufrecht zu erhalten.“

Dramatisieren müsse man das nicht, sagt er nüchtern. „Es geht darum, schnell und unverbindlich zu helfen.“ Zudem benötige man noch mehr Patenschaften anderer Häuser für Restaurierung und Verwahrung, da die Stücke perspektivisch nicht zurück in die zerstörte Infrastruktur könnten.

Spendenaufruf

Auch rheinland-pfälzische Museen beteiligen sich an der Rettungsaktion. Um die Bestände des Stadtmuseums Bad Neuenahr-Ahrweiler zu bewahren, bittet der Museumsverband Rheinland-Pfalz um Spenden für die Restaurierung der von der Flut beschädigten Exponate auf sein Konto bei der Sparkasse Vorderpfalz: Iban DE74 5455 0010 0193 8450 54, Bic LUHSDE6AXXX, Kennwort Restaurierungshilfe Flut Ahrweiler.