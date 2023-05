Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abgesagt, verschoben, verkürzt: Wegen Corona ist landauf, landab keine Ausstellung sicher. Das trifft Museen und Besucher. Aber nicht überall zur selben Zeit. Während die russischen Impressionisten in Baden-Baden hinter verschlossenen Türen harren, sind Boucher und der Räuber Hotzenplotz in Karlsruhe wieder zu sehen.

Was für ein Durcheinander! Karlsruher Museen öffnen am Dienstag wieder. Die große Boucher-Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle ist sogar bis 30. Mai verlängert worden.