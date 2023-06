Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Showgeschäft wird viel versprochen. Da überholt ein Superlativ den nächsten. Aber die Drive-in-Bühne auf der Messe in Rheinstetten macht auf sympathische Weise Hoffnung, dass es vielleicht doch noch so etwas wie einen Festivalsommer gibt. Am Freitag sind hier die Berliner Multi-Kulti-Rapper von Culcha Candela aufgetreten.

Der zwölf Jahre alte Leonardo ist glücklich. Gerade eben hat er ein Handtuch gefangen, das seine Stars von der Bühne geworfen haben. Der vehemente Tipp des Vaters, es noch diese Nacht